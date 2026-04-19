元アイドルでレースクイーン（レースアンバサダー）の池永百合（30）が19日、インスタグラムを更新。SUPER耐久のコスチューム姿の振り向きショットを公開した。「おはようございますSUPER耐久鈴鹿決勝日97号車はポールポジションからのスタートです」と報告し、「ポールトゥウィン目指してM＆KRacingRacerHondaCars桶川CIVIC 97号車の応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。「時間があるとおもうので、みんなとたくさん