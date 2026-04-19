フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人生初の古着ショットを報告した。自身のインスタグラムで「人生で初めての古着」と報告。「しかもパワーショルダー。かわいい」と人生初の古着自撮りショットを投稿した。最後に「急に暖かくなってきた。こんな日はアイスフルーツティー。イチゴはそろそろ終わりかな。今年初のマンゴー美味しかった」とフルーツサンドなど写真を公開した。