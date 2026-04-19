４月18日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ第11節で、RB大宮アルディージャはジュビロ磐田とNACK５スタジアム大宮で対戦。18分に先制するも、73分に同点弾、90＋８分に決勝弾を浴び、１−２で逆転負けを喫した。悔しい結果となったなか、この一戦で大宮唯一のゴールを決めたのが泉柊椰だった。18分に関口凱心のパスをペナルティアーク手前で受けると、短いドリブルから右足を振り抜き、鋭いシュートをゴール左隅に突き刺した