任期満了に伴う伊那市長選挙は19日が投票日です。午前11時現在の投票率は11.55%で4年前の前回選を下回っています。伊那市長選に立候補しているのは届け出順に、現職で5期目を目指す白鳥孝さん70歳、新人で会社役員の八木択真さん47歳、新人で前の市議会議員吉田浩之さん63歳のいずれも無所属の3人です。投票は午前7時から行われていて、午前11時現在の投票率は11.55%で、4年前の前回選を3.41ポイント下回っています。一方、期日前