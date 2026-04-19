元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が19日までに、自身のXを更新。自身が出演するドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜後9：00）のオフショットを公開した。【写真】「逮捕しちゃうぞっ〜」舌出しショットに反響が寄せられた田中美久田中は「逮捕しちゃうぞっ〜？？」と投稿。ペロッと舌を出した写真などを公開した。この投稿には「逮捕されちゃうぜぃ」「自首します」などの反響が寄せられてい