4月13日午前8時44分ごろ、忠清南道鶏龍市（チュンチョンナムド・ケリョンシ）の高校の校長室で発生した教員襲撃事件は、韓国の教育界に大きな衝撃を与えている。【画像】高3男子と不倫した韓国女教師、“体液”が付着したコスプレ衣装高校3年生の加害生徒は、教員の過去の指導方法を問題視し、あらかじめ準備していた凶器を振るった。今回の事件をきっかけに、一部の教職員団体は「教権侵害事案の学校生活記録簿（日本の内申書に相