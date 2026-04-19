◇MLBロッキーズ4−3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)ドジャースはロッキーズに競り負け、逆転負けを喫しました。初回、1番の大谷翔平選手が初球打ちで内野ゴロとなりますが、相手の失策で出塁。続くカイル・タッカー選手は初球、高めのストレートをとらえ右中間への3号2ラン。先発のライアン・フェルトナー投手からわずか2球で先制します。直後に1点を返されますが、2回には先発マスクをかぶるダルトン・ラッシ