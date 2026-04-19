ボーイズグループBTSが、7年ぶりに東京ドームで公演を開催し、11万人の観客とともに韓国民謡『アリラン』を合唱する壮観を演出した。4月19日、所属事務所によると、BTSは去る4月17〜18日、東京ドームでワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN TOKYO」を成功裏に終えた。【写真】V、東京D公演を前に「かかってこい」2019年7月以来、約7年ぶりに実現した東京ドーム公演で、2公演の全席が早々に完売し、延べ11万人の観客を動