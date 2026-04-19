日本テレビの渡邉結衣アナウンサー（25）が19日、自身のインスタグラムを更新。先輩の同局・水卜麻美アナウンサー（39）との地元・岡山旅の様子を公開した。「まだ寒さが厳しかった頃、水卜さんと二人旅」と「ZIP!」で共演中の水卜アナと2人旅をしたことを告白。「旅先はなんと…なんと…！私の地元・倉敷！」と自身の地元を旅したことを明かした。「美観地区は、高3までずっと過ごした見慣れた場所ですが、水卜さんと一緒＆