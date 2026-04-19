元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が18日までにインスタグラムを更新。夫の佐々木健介（59）とのツーショットをアップした。北斗は「桜…今年は満開は見そびれちゃったねと諦めてたけど。。。まだまだ八重桜が綺麗に咲いてる所もあります」とコメントし、桜との夫婦ショットをアップした。北斗と佐々木は仲むつまじく寄り添い、満面の笑みを見せている。続けて「ロケ先で、ほんのひと時だけど2人で見られて良かった