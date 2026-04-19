気象予報士でタレントの穂川果音（40）が18日に、インスタグラムを更新。私服姿を公開した。穂川は「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標高身長だと、ショーパンって脚の面積が広すぎて強そうに見える…って悩みませんか？（私はずっとそう）」とつづり、ジャケットにショートパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した。続けて「そこで辿り着いたのが、私の3cmソールルール厚底すぎると足元