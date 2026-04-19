山梨県のキャンプ場で2019年9月、小学1年生の小倉美咲ちゃん（当時7歳）が行方不明になった。母・とも子さんは、6年の月日が経った2025年、「過去に区切りをつける」として現地で植樹をおこなった。それでも、過去のものにできないのが、誹謗中傷との戦いだ。「我が子を殺した犯人」と扱われ、陰謀論めいた荒唐無稽な発信に長らく苦しめられてきた。中傷の中心人物に損害賠償を求めて提訴したが、訴訟の途中だった2023年、相手の男