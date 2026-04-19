「ワイルド・スピード」シリーズやメガヒットを記録した『ビーキーパー』などに出演するアクション俳優ジェイソン・ステイサムが、モデルで起業家の婚約者ロージー・ハンティントン＝ホワイトリーとの間にもうけた2人の子どもたちと、高級リゾートで休暇を過ごす様子を公開した。【写真】ジェイソン・ステイサム、子どもたちとプールでバカンス現地時間4月15日、インスタグラムを更新したジェイソンは、「洞窟」とキャプション