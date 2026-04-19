ジェイソン・ステイサム、子どもたちとプールでバカンス ほほえましい親子ショットをシェア
「ワイルド・スピード」シリーズやメガヒットを記録した『ビーキーパー』などに出演するアクション俳優ジェイソン・ステイサムが、モデルで起業家の婚約者ロージー・ハンティントン＝ホワイトリーとの間にもうけた2人の子どもたちと、高級リゾートで休暇を過ごす様子を公開した。
【写真】ジェイソン・ステイサム、子どもたちとプールでバカンス
現地時間4月15日、インスタグラムを更新したジェイソンは、「洞窟」とキャプションを添え、洞窟のようにデザインされたプールで撮影した自身のいかついセルフィーを投稿。さらに、8歳の息子ジャックと4歳の娘イザベラの写真も公開した。小さなイザベラを抱き上げる姿や、ジャックを肩の上に立たせてポーズを取る姿など、父子のほほえましい様子をシェアしている。
この投稿にはロージーからハートの絵文字が寄せられたほか、ファンからも「素敵な写真」「ゴージャス！美しい家族です」「何物にも代えがたい家族写真」といった声が寄せられている。また、「『トランスポーター4』か『バトルフロント2』だな」と、出演作の続編のようだとのコメントも見られた。
ジェイソンとロージーは2010年に交際をスタートさせ、2016年に婚約を発表。現在はロンドンに居を構え、家族で暮らしている。
今年2月には、ロンドン・ファッション・ウィークで開催されたバーバリーの2026年秋冬コレクションに出演したロージーを、ジェイソンがフロントロウで見守る姿がキャッチされた。
なおジェイソンは、映画俳優として成功する前、水泳の飛込競技の選手としてイギリス代表チーム入りするなど活躍しており、水中はお手のもの。昨年夏にも、家族でヨットバカンスを過ごす様子をインスタグラムで公開し、見事なフォームで飛び込むジェイソンを、息子ジャックが感心した様子で見つめる写真をシェアしていた。
引用：「ジェイソン・ステイサム」Instagram（＠jasonstatham）
【写真】ジェイソン・ステイサム、子どもたちとプールでバカンス
現地時間4月15日、インスタグラムを更新したジェイソンは、「洞窟」とキャプションを添え、洞窟のようにデザインされたプールで撮影した自身のいかついセルフィーを投稿。さらに、8歳の息子ジャックと4歳の娘イザベラの写真も公開した。小さなイザベラを抱き上げる姿や、ジャックを肩の上に立たせてポーズを取る姿など、父子のほほえましい様子をシェアしている。
ジェイソンとロージーは2010年に交際をスタートさせ、2016年に婚約を発表。現在はロンドンに居を構え、家族で暮らしている。
今年2月には、ロンドン・ファッション・ウィークで開催されたバーバリーの2026年秋冬コレクションに出演したロージーを、ジェイソンがフロントロウで見守る姿がキャッチされた。
なおジェイソンは、映画俳優として成功する前、水泳の飛込競技の選手としてイギリス代表チーム入りするなど活躍しており、水中はお手のもの。昨年夏にも、家族でヨットバカンスを過ごす様子をインスタグラムで公開し、見事なフォームで飛び込むジェイソンを、息子ジャックが感心した様子で見つめる写真をシェアしていた。
引用：「ジェイソン・ステイサム」Instagram（＠jasonstatham）