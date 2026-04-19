Bジェイズとマイナー契約した金城朋弥昨年10月に参加したJWL、鷲崎一誠代表が回顧驚きのニュースが日本球界を駆け巡った。4月8日、23歳の無名投手・金城朋弥が米大リーグ（MLB）のトロント・ブルージェイズとマイナー契約を結んだことが発表されたのだ。NPBのドラフト会議では2度の指名漏れを経験し、大学卒業後は国内の独立リーグでプレーしていた。MLBスカウトの目に留まった最初のきっかけは、昨年11〜12月に故郷の沖縄で開