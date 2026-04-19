２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表の高橋成美さんが１９日、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に生出演した。番組では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が１７日に現役引退を発表したことを報じた。木原とかつてペアでパートナーを組んでいた高橋さんは、谷原から２人へ「贈り