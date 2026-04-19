【プレミアリーグ第33節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 0-1(前半0-1)マンチェスター・U<得点者>[マ]マテウス・クーニャ(43分)<警告>[チ]ヨレル・ハト(39分)[マ]マテウス・クーニャ(25分)、メイソン・マウント(90分+1)、コビー・メイヌー(90分+4)