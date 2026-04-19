──元検事・郷原信郎弁護士に聞く「批判の的外れ」と組織の病理五輪談合、政治資金の裏金問題、そして袴田事件再審──。近年、検察をめぐる批判がSNSで可視化される機会は格段に増えた。「#検察仕事しろ」がトレンド入りするほど検察不信は高まっている。こうした状況をどう見るか。元検事として20年以上にわたり検察の構造的問題を指摘し続けてきたヤメ検弁護士の郷原信郎氏に聞いた。批判の多くが「的外れ」である理由SNSを通