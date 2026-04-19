ミラノ・コルティナオリンピックで過去最多、団体、個人、合わせて6個のメダルを獲得したフィギュアスケート。盛り上がりを見せたフィギュア界ですが、福岡にも「期待の新星」がいます。世界の頂点を目指す中学生のハードな一日に密着しました。 佐久間陸（さくま・りく）さん、13歳。全日本フィギュアスケートノービス選手権の11歳・12歳クラスで、2年連続日本一になりました。前回大会では歴代最高