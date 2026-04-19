佐久間大介が歓喜し、ちゃんみなが“DNAに入っている”と語る――。18日放送の日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、テレビ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』を番組史上初の2週連続で大特集。ファン歴15年のちゃんみなが“ポップコーンをぶちまけそうになった”胸キュン場面を熱弁する一方、まさかの“コナン未履修”だった日村勇紀も「スッゲー見たいです」と心をつかまれ