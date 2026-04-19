2026年4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）まで、佐賀県有田町で国内最大級のイベント「第122回 有田陶器市」を開催します。2026年は博多駅発の臨時特急「みどり89号」の新設により、朝一番の掘り出し物を狙うファンも公共交通機関で移動しやすくなっています。本記事では、期間中の臨時列車情報からおすすめの歩き方、限定の朝粥情報まで、2026年版の攻略法を解説。初めての人もリピーターも、この記事を読んで自分だけの一皿