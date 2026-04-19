韓国女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュの美貌際立つ近況が話題だ。【写真】ユ・ヒョンジュ、“ぴったぴた”の大胆レギンスユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真と動画を投稿した。公開された写真には、背景に広々とした海が広がるゴルフコースを回るユ・ヒョンジュが写っている。パープルのリブニットにタイト目なパンツを合わせたゴルフウェアコーデで、グリーンの上で自然体ながらもスタイリッシュな雰囲気を醸