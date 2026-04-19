マテンロウゲイルは京成杯（2着）以来、2度目の中山へ。小林助手は「おとなしくて問題ない。前回より上向いているし、いい仕上がり」と状態に自信をのぞかせる。これまで4つの競馬場で連対を外していない安定感が強み。「どこに行ってもうまく走れる。どんな競馬もできるし枠もいいところ」と自在性を武器に初タイトルを狙う。