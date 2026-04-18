エントリースマホ「OPPO A5 5G」の日本向けモデルが一斉にAndroid 16に！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は15日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5 5G」の日本向けモデルに対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月15日（水）より順次提供開始するとお知らせしています。対象機種はオープン市場向けメ