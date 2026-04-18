エントリースマホ「OPPO A5 5G」のメーカー版・au版・UQ mobile版・Y!mobile版にAndroid 16へのOSバージョンアップが提供開始
|エントリースマホ「OPPO A5 5G」の日本向けモデルが一斉にAndroid 16に！
オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は15日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5 5G」の日本向けモデルに対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月15日（水）より順次提供開始するとお知らせしています。
更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネットワーク（5G・4G）によるネットワーク経由（OTA）が用意されており、更新時間はauおよびUQ mobileでは約60分、Y!mobileでは最大90分と案内されており、更新ファイルサイズはauおよびUQ mobileでは約6.4GBとされているため、ファイル大きいと思われるのでダウンロードにはWi-Fiの利用が推奨されています。
なお、Y!mobileではソフトウェア更新にかかる通信料は無料となっているものの、契約時に提供したUSIMカード以外を利用したり、契約または登録内容と異なる用い方をした場合などでは通信料が発生するときがあるとのことなのでご注意ください。更新後のビルド番号はメーカー版が「CPH2735_16.0.5.701(EX01)」、a版およびUQ mobile版が「OPG06_16.0.5.701(EX01)」、Y!mobile版が「A502OP_16.0.5.701(EX01)」。
ビルド番号は「設定」→「端末情報」→「ビルド番号」から確認可能。主な更新内容はオウガ・ジャパンでは以下のように案内されており、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自プラットフォームも「ColorOS 16」になっているほか、Androidセキュリティパッチレベルも「2026年3月」に更新されているとのこと。なお、ColorOS 16の詳細は『OPPOがAndroid 16ベースの最新プラットフォーム「ColorOS 16」を発表！まずはFind X9シリーズに搭載。既存機種の提供時期も案内 - S-MAX』もをご覧ください。
・Android 15 →Android 16へのアップデート
・ColorOS 15 →ColorOS 16へのアップデート
・Androidのセキュリティパッチを2026年4月に更新し、セキュリティを向上させます。
・JAPANローミングへの対応
OPPO A5 5GはOPPOブランドにおいて日本で販売を開始してから機能・性能と価格のバランスで幅広い世代から好評となっているエントリーからミッドレンジクラスの「OPPO A」シリーズの最新機種で、日本でも2024年11月に発売された「OPPO A3 5G」の後継機種となり、引き続いて大画面かつ薄型デザインながらも大容量6000mAhバッテリーを搭載しているため、スマホをを初めて手に取る人でも安心して使えるようになっているエントリースマホとなっています。
またOPPO A3 5GはIPX4と生活防水レベルでしたが、OPPO A5 5Gは新たにIPX8の防水に対応しており、引き続いて内部は主要部品をクッション材で保護することで周囲に衝撃吸収スペースを確保し、米国国防総省の調達規格「MIL-STD-810H」やスイスを本拠とする世界最大の検証や試験、認証などを行う企業であるSGSが定める規格「PT-23-000-2 01470」における耐衝撃テストをクリアして約1.3m高さからの落下衝撃にも耐えることができる耐衝撃性能を備えたタフネスボディーとなっています。なお、防塵性能はIP5Xとのこと。
画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の約6.67インチHD+（720×1604ドット）液晶（約264ppi）を搭載し、リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは最大240Hz、8bitカラー（1670万色表示）、輝度最大1000nits、ビビットモードで88％ DCI-P3やナチュラルモードで100％ sRGBに対応し、パンチホール部分には約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.0、画角80°、4P）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応するほか、生体認証としては側面指紋センサーも搭載しています。
主な仕様はMediaTek製チップセット（SoC）「Dimensity 6300」およびGB内蔵メモリー（RAM）、GB内蔵ストレージ、USB Type-C端子、6000mAhバッテリー、3.5mmイヤホンマイク端子、NFC、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.4、位置情報取得（A-GNSSなど）、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、電子コンパスなど。サイズは約165.71×76.24×7.99mm、質量は約194g、本体色はMist WhiteとAurora Greenの2色展開。リアカメラは以下のデュアル構成で、ポートレートモード、AIビューティー、ナイトモード、プロモード、タイムラプス撮影、パノラマ撮影などに対応しています。
・約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.8、画角76°、5P、AF）
・約200万画素CMOS／深度測定用ポートレートカメラ（F2.4、画角89°、3P）
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応していますが、nanoSIMカードスロットの片方はmicroSDカードと共用となります。なお、ワイヤレス充電やワンセグ、フルセグ、赤外線通信（リモコン機能含む）には非対応です。同梱品はOPPO A5 5Gの本体のほか、保護フィルム／貼付済み（試供品）、SIM取出し用ピン（試供品）、クイックガイドおよび安全ガイドといった紙類となっています。
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[OPPO A5 5G CPH2751]
5G: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
OSは発売時にAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「ColorOS 15」をプリインストールしいましたが、今回、最新のAndroid 16／ColorOS 16が提供開始されました。更新はホーム画面から「設定」→「デバイスについて」→「ソフトウェアの状態」→「アップデートをチェック」を選択してアップデートファイルをダウンロードしたら「今すぐ再起動」を選びます。更新方法や更新に際しての注意事項は『OPPOサポート情報』をご参照ください。
＜オウガ・ジャパン＞
・アップデートによる思わぬトラブルを避けるため、事前に必要なデータのバックアップを行ってから実施することをおすすめします。
👉データのバックアップを取る方法（SDカード編）
・端末を充電しながら実施するか、バッテリー残量が40％以上の状態で行ってください。
・画面ロックのパスワードを設定している場合は、アップデートの途中で入力が求められることがあります。
・更新内容によっては、完了までに時間がかかる場合があります。時間に余裕があるタイミングで実施してください。
・アップデート中は端末を操作したり、電源を切ったりしないでください。
・端末のroot化（ご自身でのソフトウェア改変）は、システム障害を引き起こす恐れがあるため、絶対に行わないでください。また、root化された端末はメーカー保証の対象外となります。
・アップデートでは多くのデータ通信量を使用する場合があるため、安定したWi-Fi環境での実施をおすすめします。
＜au・UQ mobile＞
・OSアップデートはお客さまの責任において実施してください。
・OSアップデートを行うとAndroid 15に戻すことはできません。
・OSアップデートにより、お客さまのスマートフォンはAndroid 16に更新され、画面操作や機能が変更されます。
・アップデート中は110番、119番、118番への電話も含め、メール送受信などすべての機能は操作できません。
・アップデートは本体の電池残量が十分な状態で実施してください。
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。
・本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客さまの端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。（所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。）
・海外利用中はソフトウエア更新の機能を利用できない場合があります。
・Android 15で動作しているアプリケーションのAndroid 16上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OSなどをご確認の上、OSアップデートを実施してください。
＜Y!mobile＞
・ソフトウェア更新中は、発着信を含む各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェア更新の完了までに最大60分程度かかる場合があります。
・ソフトウェア更新後は以前のAndroidバージョンへ戻すことはできません。
・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。
・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。
・本機の状況（故障・破損・水濡れ等）によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ソフトウェア更新による個々のアプリケーションの動作保証はできません。更新の前に、ご利用のアプリケーションに関する対応OSバージョンをご確認の上で実施してください。なお、当社提供アプリケーションの対応状況はこちらをご確認ください。
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記事執筆：memn0ck
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