【イスラマバード＝溝田拓士】イスラエルとレバノン両国の監視や平和維持を担う「国連レバノン暫定軍」（ＵＮＩＦＩＬ）は１８日、レバノン南部で不発弾を処理する部隊が発砲を受け、１人が死亡、３人が負傷したと発表した。フランスのマクロン大統領はＳＮＳへの投稿で死者が仏軍兵士と明かした。マクロン氏は現場の状況から「責任は（レバノンの親イラン勢力）ヒズボラにあるようだ」とし、レバノン側に対応を求めた。ロイタ