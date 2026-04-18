ソフトバンク７―０オリックス（パ・リーグ＝１８日）――ソフトバンクが３度目の零封勝ち。七回に４者連続適時打で突き放し、九回一死まで無安打無得点と快投した上沢を援護した。オリックスの連勝は４でストップ。◇楽天９―１ロッテ（パ・リーグ＝１８日）――楽天が３カード連続の勝ち越し。三回、村林の２点打などで４点を先制し、その後も効果的に加点した。ウレーニャが来日初勝利。ロッテは投打で精彩を欠いた。◇日