ホテル事業を展開する不動産会社「リゾートライフ」会長の柴山勝也氏（69）が18日、都内で、主演映画「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」（上西雄大監督）初日舞台あいさつに出席した。同作は沖縄・宮古島の小さなホテルを舞台に、人々の絆と再生を描くヒューマンドラマ「宮古島物語ふたたヴィラ」シリーズの第3弾。元々は「宮古島をPRしたかったので、宮古島で撮ってくださいとお願いした」という。「とにかく宮古島