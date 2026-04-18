過去の性売買騒動で活動を休止していた歌手G.NA（ジナ）が、ベビーカーの写真を投稿し、目を引いている。去る4月17日、G.NAは自身のSNSに英語で「同じ場所、違う物語」という文章とともに、短い動画を公開した。【写真】大金受け取り「関係」？ G.NAの“下半身スキャンダル”公開された動画には、彼女がベビーカーを押し、子供を抱いて移動する姿が収められている。同投稿はインスタグラムのストーリーで、24時間が経過すると確認