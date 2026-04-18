◆体操全日本個人総合選手権第３日（１８日、高崎アリーナ）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねた大会で、女子決勝が行われ、昨年の覇者で予選４位の岸里奈（戸田市ＳＣ）は、合計１１０・２３１点で２１年の村上茉愛以来の２位で連覇を逃した。逆転を狙って臨んだ決勝。最初の種目だった跳馬で１４・１００点を出すなど着実に