俳優の田村亮（７９）が１８日、都内で映画「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」（上西雄大監督）の東京初日舞台あいさつに登壇した。沖縄・宮古島を舞台に別れと再会を描いたシリーズ第３弾。本作でフランスのニース国際映画祭の最優秀俳優賞を受賞した田村は「撮影が２年前なので、あまり覚えていない」と苦笑しつつ、「東京での封切り、うれしく思います。宮古島の素晴らしさを目に焼き付けてください」と語った