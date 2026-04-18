サッカー元日本代表ＭＦの小野伸二さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ハラハラドキドキの日韓Ｗ杯メンバー入りの瞬間を明かした。今回は６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結し、Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開。フランス、日韓、ドイツのＷ杯３大会出場の小野さんは「日韓大会直前に僕、