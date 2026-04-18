◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)この日「1番・センター」でスタメン出場している巨人・佐々木俊輔選手。3打席目までいずれもヒットやホームランとしており、サイクル安打に王手をかけています。初回の先頭打者として第1打席を迎えた佐々木選手。ここでは対するヤクルトの先発、奥川恭伸投手の低めのストレートをとらえセンターへの2塁打とします。さらに両チーム無得点で迎えた3回の第2打席では、こちらも低