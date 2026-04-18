映画「リターニーズ」の監督を務めた菊地啓さん＝10日、東京都港区ウガンダ北部の内戦で反政府勢力に拉致され、戦場に駆り出された元子ども兵らが社会復帰を目指す姿を描いたドキュメンタリー映画「リターニーズ」の上映が日本各地で始まった。日本電波ニュース社の菊地啓さん（37）が監督を務め、現地で支援に携わるNPO「テラ・ルネッサンス」（京都市）の小川真吾さんらの活動に密着。生きる意味を取り戻そうとする人々との歩