柔道教室でともえ投げを披露する、パリ五輪女子48キロ級金メダルの角田夏実さん（下）＝18日、横浜武道館柔道のパリ五輪女子48キロ級金メダルの角田夏実さんが18日、横浜武道館で柔道教室に参加し、小学生20人を相手に代名詞のともえ投げを披露した。「楽しかったという思い出を忘れずに、目標を持って諦めずに頑張ってほしい」と語りかけた。1月に現役を引退し、普及活動に取り組む角田さん。ともえ投げのポイントなども教え