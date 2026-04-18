◇パ・リーグ日本ハム５―３西武（2026年4月18日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）がチームを救った奈良間の好守を称賛した。「今日は奈良間君のプレーですよ。あれはデカい！」0―0の3回、1死から桑原の打球は三塁線のゴロ。これを郡司が捕球体勢に入りながらグラブで弾きヒットになった。さらに走者一塁の場面で、源田の二塁寄りのゴロを捕りにいった清宮幸だが、打球はミットの下をスルー。抜ければ一気に