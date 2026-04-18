茶の産地として知られる福岡県八女市で18日、今シーズン最初の新茶の入札会が開かれました。18日の入札会には新茶64点、約1400キロが出品され、参加した27社の茶商らは、見本の茶葉を手に取るなどして見た目や香り、味などを確かめていました。入札の結果、1キロあたりの平均は1万851円で過去10年で最も高く、最も高い茶葉は1キロあたり10万円でした。JA全農ふくれんによりますと、ことしの茶は冬の寒さの影響で成長がやや遅