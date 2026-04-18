Travis Japanの松倉海斗、俳優の矢吹奈子、佐藤江梨子が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。テレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）スペシャルステージに参加した。【写真】きゅん…タミ恋ポーズをする松倉海斗＆矢吹奈子＆佐藤江梨子Snow Man宮舘涼太が主演する今作は“400年後の未来から