アスレチックス戦の7回、メジャー移籍後初の満塁本塁打を放ち、チームメートに迎えられるホワイトソックス・村上＝サクラメント（共同）ホワイトソックスの村上は17日、カリフォルニア州サクラメントでのアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初の満塁本塁打を放った。5―1で迎えた七回2死満塁。フルカウントから真ん中に入った158キロの速球を完璧に捉えた。バックスクリーンを越える特大の6号本塁打は、