世界中のセレブから愛され続ける高級SUVの数々をチェック女優のとよた真帆さんが2026年4月6日に自身の公式YouTubeチャンネルを更新し、愛車の乗り換え検討のため、販売店で複数のモデルを試す様子を公開しました。動画のタイトル「【愛車探し】10年乗ったレンジローバーから乗り換え!?」からもわかる通り、10年以上乗った現在の愛車から次なるクルマへの乗り換えを考えているそう。【動画】超カッコいい！ これが女優「とよた