きょう4月18日午後3時半ごろ、札幌管区気象台の職員が札幌市中央区にある標本木・ソメイヨシノを確認し、桜の開花を発表しました。平年より13日早く、観測史上2番目に早い開花です。また、きょうは帯広測候所でも、標本木のエゾヤマザクラの花が５輪以上咲いているのが確認され、開花が発表されました。観測史上、最も早い開花だということです。桜前線は記録的な早さで北上しています。