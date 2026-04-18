柔道女子で、２４年パリ五輪４８キロ級金メダリストの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）さんが１８日、横浜市内で取材に応じ、現役引退を発表したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の引退理由に共感した。１７日にミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦、木原組が、引退を発表。ＳＮＳでは「やり切った」などと記し、満足感をにじませていた。角田さんも２４年パ