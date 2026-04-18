ロイヤルグループが展開するロイヤルホストは4月24日、「ロイヤルホスト大分空港店」を大分空港ターミナルビル内の3階にオープンする。ロイヤルホスト大分空港店(画像はイメージ)○大分の空の玄関口にロイヤルホストがオープン大分空港は別府や湯布院などの観光エリアへの玄関口であり、近年、アジア圏からのインバウンド需要が拡大している。同社は、国内外にロイヤルホストのブランドを発信していく上で同空港を重要な拠点と位置