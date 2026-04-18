18日午後2時54分ごろ、長野県北部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。このため北陸新幹線は、軽井沢～糸魚川駅間で一時的に送電を停止し、運転を見合わせていましたが、安全の確認がとれたため午後3時3分運転を再開しました。北陸新幹線の一部の列車に最大13分の遅れが発生しています。そのほか東北・上越新幹線は平常どおり運転しています。