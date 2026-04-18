ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」は4月20日、「冷しタンタン麺」(1,170〜1,190円)を首都圏38店舗で発売する。「冷しタンタン麺」(1,170〜1,190円)○猛暑見据えた「食欲促進×涼」の一杯昨年約4.7万杯の販売を記録した冷しタンタン麺が、4月20日〜10月中旬頃(予定)までの期間限定で登場する。2025年は統計開始以来、最も暑い夏となり、2026年も「2年連続の記録的猛暑」となる可能性が非常に高い状況と予測されてい