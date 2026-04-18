今秋の愛知・名古屋アジア大会とアジアパラ大会のメイン会場で、建て替え工事が完了したパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂区）の完成式典が18日に行われ、大会組織委員会会長を務める大村秀章・愛知県知事は「このスタジアムを中心として、素晴らしい大会になるようにしっかり準備していく」とあいさつした。この日でアジアパラ大会開幕まで半年。スポーツ庁の河合純一長官や、陸上女子100メートルの日本記録を持つ福島千里