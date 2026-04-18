3年目の操業に向け、下関港を出港する「関鯨丸」＝18日午前、山口県下関市商業捕鯨の母船「関鯨丸」が18日、オホーツク海などでの操業に向け、山口県下関市の下関港を出港した。操業3年目の今年は、ニタリクジラなど計247頭を捕獲する予定。6月に仙台市の仙台港、8月に福岡市の博多港、11月に北海道釧路市の釧路港に入る見通し。岸壁では乗組員の家族らが、船につながれた色とりどりの紙テープを握り、出港を見送った。出港前