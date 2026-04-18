オーストラリアを訪問中の小泉防衛大臣はマールズ国防相と会談し、新型護衛艦に関する覚書に署名しました。【映像】握手を交わす小泉防衛大臣とマールズ国防相小泉防衛大臣「きょうは何よりも『もがみ』です。ここに至るまでの多くの関係者のご尽力に心から感謝と敬意を表します」オーストラリアは海軍の新型フリゲート艦に海上自衛隊の「もがみ」型護衛艦の能力向上型を採用する方針で、新たに公表した国家防衛戦略の中では「