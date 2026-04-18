「DMV」乗車体験が目玉のツアーがグランプリに優れた鉄道旅行を表彰する2025年度の「鉄旅オブザイヤー」の表彰式が、2026年4月15日に鉄道博物館（さいたま市大宮区）で開催されました。【画像】えっ・・！ これが「DMV」の鉄道⇔バスのモードチェンジの様子です応募総数89商品の中からグランプリに選ばれたのが、クラブツーリズムが催行したツアー「道路と路線をそのまま走れる『世界初の営業運転DMV』にも乗車！瀬戸内海・太