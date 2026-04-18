テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が１４日に放送された。この日は「井口のこのメンツなら勝てる格付け」。格付け企画でワーストに名を連ねることの多いウエストランド・井口浩之が「このメンバーでこのテーマなら勝てる」という主旨で進行する。井口は、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、お見送り芸人しんいち、きしたかの・高野正成らを選抜。「４０〜５０代の働く女性に聞いた意外とカワイイと思う芸人」のテーマで格付